Norveçli turist Kemer'de ameliyat oldu

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER'de bisikletten düşerek kalça kemiği kırılan Norveçli Mikkelsen Margareth Soloy (72), devlet hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Adrasan'da arkadaşının yazlığında tatil yapan laboratuvar teknisyeni Mikkelsen Margareth Soloy, bisikletten düşerek sağ kalçasını kırdı. Kemer Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Soloy, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Çağrı Turgut tarafından ameliyata alındı. Total kalça protezi ameliyatı yapılan Soloy, sağlığına kavuştu. Ameliyatın risklerine rağmen Soloy'un kendilerine güvendiğini dile getiren Dr. Çağrı Turgut, "Ameliyattan bir gün sonra ayağa kalktı. Üç gün sonra taburcu edildi. Sağlık turizmi adına Kemer Devlet Hastanesi için bir ilk. Norveçli hastamızı çok mutlu ettik ve iyi bir dost kazandık" dedi.

Op. Dr. Çağrı Turgut'a teşekkür eden Soloy, “İlk defa yurt dışında bir ülkede ameliyat oldum. Çok başarılı bir operasyonun ardından hemen ayağa kalkabildim. Çok mutluyum" dedi.

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