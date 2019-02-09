Norveç kronu ile dolandırdı

Ayhan ACAR/BARTIN, ()-BARTIN'da, marketten alışveriş yaptıktan sonra 200 Norveç kronunu 200 Euro diye vererek esnafı dolandırdığı iddia edilen İ.E. gözaltına alındı.

Önceki akşam, Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde V.Ü.'nün işlettiği markete gelen İ.E.(35), alışveriş yaptıktan sonra Euro olduğunu söylediği 200 Norveç kronu verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.Ü. durumu polise bildirdi. Polis, markette bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak daha önce dolandırıcılık, hırsızlık, başkasının kimlik bilgilerini kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama suçlarından birçok kaydı olan İ.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, İ.E.'nin kiraladığı aracı ile Denizli'ye gittiğini belirledi. Bunun üzerine Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek koordineli olarak yapılan çalışmalarla İ.E. yakalandı. Bartın'a getirilen İ.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

