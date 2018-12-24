Nöral terapi birçok hastalıkta kullanılıyor

ANTALYA, () - ENJEKSİYON yöntemiyle lokal anestezi uygulanarak otonom sinir sistemini etkilemek ve bu sayede vücudun kendini iyileştirme fonksiyonunu devreye sokmak anlamına gelen nöral terapi birçok hastalıkta kullanılabiliyor.

Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü, nöral terapinin uygulama alanları hakkında bilgi verdi. Tüm yaşam boyunca geçirilen kazalar, enfeksiyonlar, ameliyatlar, fiziksel ve psikolojik travmalar gibi dışarıdan gelen tüm uyarıların, otonom sinir sistemine kaydedildiğini aktaran Uz. Dr. Süslü, "Kaydedilen bu uyarılar vücudu bir ağ gibi saran otonom sinir sisteminde elektriksel hasarlar oluşturur. Zaman içinde bunu taşıyamayacak hale gelen vücutta kronik ağrılar ortaya çıkar. Bu ağrılar için uygulanan nöral terapi ile sinir sistemindeki iletim bozukluğunun elektriksel aktivitesi yükseltilir ve biyoelektriksel olarak iyileşme sağlanması hedeflenir" dedi.

UZUN SÜRELİ RAHATLAMA VE İYİLEŞME SAĞLAR

Nöral terapinin lokal anestezik madde kullanılarak yapılan düzenleme tedavisi olduğunu söyleyen Uz. Dr. Süslü, şöyle dedi:

"Nöral terapide kesinlikle kortizonlu ilaçlar kullanılmaz. Amaç çeşitli alanlarda bozulmuş olan yapıların normale döndürülmesidir ve uzun süreli iyileşme sağlanır. Nöral terapide ağrıya neden olan faktörler ortadan kaldırıldığı için vücudun kendini yenileme sistemi devreye girer. Böylelikle fonksiyonlarda düzelme ve normale dönme sağlanır. Tedavi seanslar halinde yapılmaktadır. Haftada 1-2 seans uygulanabilir. Her iki seans arasında en az 3 gün olmalıdır. Ancak aralıklı olarak da yapılabilir. Tedavi hastaya göre değişmektedir."

Herhangi bir yan etkisi bulunmayan ve ilaç kullanımı gerektirmeyen yöntemin birçok hastalık için uygulanabildiğini aktaran Uz. Dr. Süslü, nöral terapinin iyi geldiği rahatsızlıkları ise şöyle sıraladı: "Baş ağrıları, bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı, fibromiyalji sendromu, kronik pelvik ağrısı, bel-boyun-sırt ağrısı ve fıtıkları, omurga kireçlenmeleri, kronik iltihaplanmalar, karpal tunel sendromu, dirseklerde meydana gelen kronik ağrılar, diz ve omuz ağrısı, tendinit, spor yaralanmaları."

ETKİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ

Nöral terapinin, refleks tedavileri içinde en etkin sonuçları olan bir regülasyon tedavisi olduğunu kaydeden Uz. Dr. Süslü, "Hastalığın nasıl, ne zaman ve neden sonra ortaya çıktığı tanı açısından çok önemlidir. Nöral terapi iki temel mekanizma ile çalışmaktadır. Birincisinde rahatsızlığın uzandığı omurga bölümüne yapılan anestezik madde enjeksiyonu esastır. İkincisi ise rahatsızlık olan bölgeye yapılan enjeksiyondur. Nöral terapide lokal anestezik uygulamalar; cilt altı, kas dokusu, vücuttaki yara ve ameliyat izleri, eklem içi ve ağrılı noktalara yapılır. Enjeksiyonlar sinir içerisine yapılmaz. Uygulamalarda genellikle ince, küçük insülin iğne uçları kullanılmaktadır" diye konuştu.

Uz. Dr. Süslü, nöral terapi yapılmaması gereken durumları ise şöyle sıraladı:

"Myastenia gravis, Parkinson ve multiple skleroz hastaları. Kalp yetmezliği, II. ve III. derece AV kalp bloğu olan hastalar. Pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar. Maling hastalığı olanlar. Ruhsal hastalığı olanlar. Akut cerrahi endikasyonu olanlar. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç kullananlar (İlaç 1 hafta süre ile bıraktırıldıktan sonra nöral terapi uygulanabilir). Tiroid için atom tedavisi alan hastalarda 6 ay, tiroid sintigrafisi çektiren hastalarda da 1.5 aydan önce uygulanmamalıdır."

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