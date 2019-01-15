Noel Baba'nın teması 'Barış Yolunda Sağlıklı Yaşam'

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Noel Baba Barış Konseyi düzenlenen 'Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri'nin 2019 yılı teması, 'Barış Yolunda Sağlıklı Yaşam' olarak açıklandı.

Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, 1991 yılından bu yana düzenledikleri 'Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri'nin bu yıl ki temasının 'Barış Yolunda Sağlıklı Yaşam' olduğunu söyledi. Geçen yılın temasının 'Barış Yolunda Sabır' olduğunu belirten Başkan Karabulut, "Bu yıl etkinliklerin 25. yılı. Çünkü bazı nedenlerle iki yıl ara verilmişti etkinliklere. 1991 yılından bu yana farklı tema başlığı altında gerçekleşen etkinliklerin 25. yıl konusu 'Barış Yolunda Sağlıklı Yaşam' olarak belirlendi" diye konuştu.

Başta GDO'lu yiyecekler olmak üzere insan sağlığını tehdit eden tarım ürünlerine dikkat çekmek istediklerini belirten Muammer Karabulut, "Ayrıca sanayi kenevirinin faydalarını ve sağlıklı yaşama katkılarını anlatmak istiyoruz. Etkinliklerimizi Demre'de bir sebze serasında başlatmak istiyoruz. Biz bu etkinlikleri dünya barışı için büyük bir emek, sabır, inanç ve sevgi ile var ettik" dedi.

2018 yılındaki Noel Baba Barış Ödülü, 'Barış Yolunda Sabır' konusuyla sabırla dünya ve bölge barışına yaptığı katkılar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verildiğini kaydeden Karabulut, "Sayın Putin' ödülünü 6 Aralık 2019 Cuma günü Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Aziz Nicoloos Anıt Müzesi'nde düzenlenecek törenle vereceğiz. Kendisine davetiyemizi gönderdik. Özellikle dünya barışı ve Antalya turizmi için büyük bir tanıtım olacak" diye konuştu.

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