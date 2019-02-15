NNYÜ’de 'Mimarlık Günleri' düzenlendi

KAYSERİ, () - NUH Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Mimarlık Öğrencileri Derneği (MÖD) tarafından 'Mimarlık Günleri' düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe; NNYÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Alemdar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli illerdeki üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde öğrenim gören öğrencileri ilgi gösterdi.

Yeşim Alemdar, 'Doğayla Mimarlığın Bütünleşmesi' temalı Mimarlık Günlerinde öğrencilerin doğa konusundaki farkındalıklarının ve hassasiyetlerinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Alemdar, ayrıca dünya çapında önemli bir gündeme sahip olan bu konuya, mimarlık öğrencilerinin önem göstermesi ve ortaya çıkarmasının çok heyecan verici ve önemli olduğunu belirtti.

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün boyunca beş ayrı oturumda gerçekleştirilen etkinliğe katılan mimar, akademisyen ve çevreci konuşmacılar Ekoloji Mimarlığı üzerine geniş perspektifli konferanslar verdi. Mimarlık Günleri etkinlikleri kapsamında Mimarlık Bölümü öğrencilerinin projeleri de sergilendi.

Üniversiteli mimar adaylarıyla tecrübe ve bilgilerini paylaşan ve onların sorularını cevaplandıran konuşmacılara konferans sonunda plaket takdim edildi.

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