NNYÜ'de Tıp Fakültesi için imzalar atıldı   

KAYSERİ, () - NUH Naci Yazgan Üniversitesine (NNYÜ) Tıp Fakültesinin yapımıyla protokol töreni düzenlendi.

NNYÜ Diş Hekimliği Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi binalarını yaptıran Kayserili hayırseverler İbrahim Özbıyık ve Bekir Özbıyık NNYÜ Tıp Fakültesini de yaptıracak. Üniversite kampüs alanına inşa edilecek Tıp Fakültesi binasının yapımıyla ilgili protokol törenle imzalandı. Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, Mütevelli Heyet üyeleri, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı üyeleri ile Hayırseverler İbrahim Özbıyık ve Bekir Özbıyık katıldı.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney törende yaptığı konuşmada üniversitenin hemen hemen tüm binaların hayırseverler tarafından yaptırıldığını ve yaptırılmaya devam ettiğini belirterek, “Hayırseverlerimiz İbrahim Özbıyık ve Bekir Özbıyık üniversitemize Tıp Fakültesi binasının yanında şuan içinde bulunduğumuz Mühendislik Fakültesi binasını, Diş Hekimliği Fakültesi binasını ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi binasını da yaptırmışlardır. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık, vermiş oldukları büyük destek ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever İbrahim Özbıyık da ilme hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek ilme, araştırmaya, tekniğe ehemmiyet gösterilmesi, çocukların yetiştirilmesi için okullara yardımcı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Vali Şehmus Günaydın ise, Kayseri’nin sağlık alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, “Üniversitemizin ve diğer hastanelerimizin ortaya koymuş olduğu çalışmalar Türkiye’mizin her tarafından kabul görüyor ve hastasını buraya getiriyor. Bu bize bir görev daha veriyor, sorumluluk veriyor. İnsanların hastalanması arzu ettiğimiz bir durum değil ama insanlar hastalandığında çareyi kolaylıkla ve uygun şartlar bulacağı yerlere gidiyorlar. Bizde iyi imkanları oluşturursak Kayseri açısından iyi olur” diye konuştu.

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