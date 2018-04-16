NNYÜ'de psikoloji günleri programı düzenlendi

KAYSERİ,() - NUH Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Psikoloji Kulübü tarafından “Sosyal Medya” konulu I. Psikoloji Günleri düzenlendi.

NNYÜ’de düzenlenen ve 2 gün devam eden I. Psikoloji Günlerine çeşitli şehirlerdeki üniversitelerden gelen yaklaşık 500 Psikoloji Bölümü öğrencisi katıldı. NNYÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doktor Öğretim üyesi Timuçin Aktan açılış konuşmasında, “Bu yıl öğrencilerimiz, çok büyük bir emek ortaya koyarak Psikoloji Günleri geleneğini Üniversitemizde başlattılar. Bizleri en çok sevindiren nokta ise Psikoloji Günlerinin sadece iki-üç öğrenci gibi sınırlı bir ekip tarafından hazırlanmayıp öğrencilerimizin geniş katılımıyla gerçekleştirilmiş olmasıdır” dedi.

Sosyal Medyanın konu edildiği I. Psikoloji Günleri kapsamında düzenlenen konferans ve panele katılan bilim insanları ve psikologlar yaptıkları sunumlarla Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bakışına derinlik kattılar. Konuşmacılar, “İnternet Üzerinden Özel İlişkiler”, “Cinsel Suçlar ve Sosyal Medya”, “Sporcularda Sosyal Medya Bağımlılığı’’, “Dijital Yaşamda Benlik ve Kişilik”, “Sosyal Psikoloji Perspektifinden Çevrimiçi Oyunlar” gibi konularda sosyal medyanın toplum üzerindeki etkilerini anlattılar.

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