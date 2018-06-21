NNYÜ'de mezuniyet coşkusu

KAYSERİ, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Süleyman Kamçı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenine katılarak öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

NNYÜ yerleşkesi tören alanında gerçekleştirilen mezuniyet törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Özhaseki, gençlerin geleceğimiz, umudumuz, en büyük gücümüz olduğunu ifade ederek, “Nuh Naci Yazgan Üniversitesi mezuniyet töreninde geçlerimizin mutluluklarına ortak olduk. Kıymetli evlatlarımıza mesleki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulan Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin, 2009 yılından bugüne öğrencilere hizmet verdiğini ifade ederek, Çağımızın teknolojik ve bilimsel imkânlarından faydalanarak, öğrencilerini yetiştirmek için üniversitenin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin yaşadığı heyecana ve mutluluğa ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Kamçı, “ Öğrencilerimizin kıymetli anne-babaları ve yakınları, sizlerde bu zorlu süreçte çocuklarınıza verdiğiniz maddi ve manevi destekleri esirgemediniz. Tüm yaşamları boyunca, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olarak çocuklarınızla gurur duymanızı diliyor ve sizleri de tebrik ediyorum.” dedi.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerin verildiği tören, mezun öğrencilerin diplomalarını alıp keplerini havaya atmasıyla son buldu.

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