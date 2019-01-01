Nizip’te trafik kazası: 1 yaralı

NİZİP'te taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Abdullah Çelik yönetimindeki 27 N 7922 plakalı motosiklet ile Müslüm Çızmacı’nın kullandığı 27 T 6503 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen motosiklet sürücüsü Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri Abdullah Çelik'i ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çelik acil serviste tedaviye alındı.

Polis ile ilgili soruşturma başlattı.

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