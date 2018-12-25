Nizip’te, 'toplulaştırma' konulu toplantı

ARAZİ toplulaştırmasında kırsal kesimdeki vatandaşların yaşadığı sorunlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile görüşen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in görüşmesi sonrasında Bakan Pakdemir tarafından verilen talimat doğrultusunda sorunların çözümüne yönelik Nizip’te toplantı düzenlendi.Nizip Kaymakamı Kemal Şahin,başkanlığında düzenlenen toplantıya DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanı Hasan Eler, Şube Müdürü İbrahim Burak Yeşiloğlu, DSİ Bölge Müdürü Sadullah Seven, Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Yücegök, Toplulaştırma Şube Müdürü Ertuğrul Göçken, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Müdür yardımcısı Nihat Şahin, Şube Müdürü Ahmet Altıkat, Ziraat mühendisleri Abuzer Bozkurt ve Fahrettin Maden katıldı. Toplulaştırma konusunda sıkıntılı olan kırsal kesimlerin muhtarlarına yönelik çözüm üretmek yapılan toplantıda konuyla ilgili sunumlar yapılarak sorunlar dinlenildi.FOTOĞRAFLI