Nizip’te okuma şenliği yapıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Doktor Abdulkadir Erdil İlkokulunda 1-F sınıfı öğrencileri 'Okuma Şenliği' yaptılar.

Okul Müdürü Adnan Uzunaslan, sınıf öğretmeni Ufuk Koca, rehber öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı şenlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylenerek oyunlar oynandı. Okul Müdürü Uzunaslan eğitim ve öğretim faaliyetleri genelinin okumak olduğunu ve okumanın ise önemli görev olduğunu ifade etti.

Amaçlarının öğrencilere iyi bir gelecek sunmak olduğunu söyleyen Uzunaslan, "Okuma yazma bilmeyen bir kişi görmeyen bir kişi gibidir. Öğrencilerimiz okuma yazmaya geçmekle hayatlarında bir dönüm noktası gerçekleştirmiş oldular. Öğrencilerimize bir ömür boyu güzel omur güzel okumalarını ve güzelliklerle karşılaşmalarını ümit ediyor bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm velilerimize de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum’’ şeklinde konuştu.

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