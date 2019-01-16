Nizip’te öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ilk ve anaokulunda eğitim alan 19 bin 720 öğrenciye diş macunu, fırçası ve muhafaza çantası dağıtıldı.

Nizip İlçe Halk Sağlığı Müdürü İsmail Onur Kısa, ilçe merkezindeki ilk ve anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldığını belirterek, "Çocuklara ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak için ilçe genelinde başlatmış olduğumuz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Başlatılan program kapsamında ziyaret ettiğimiz okullarda önce ağız ve diş sağlığı konusunda seminer veriyoruz daha sonra ise öğrencilerimize diş macunu, fırçası ve muhafaza çantasını hediye ederek onlara diş bakımının ağız sağlığı konusundaki önemini anlatıyoruz. Böylelikle 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçe merkezinde 19 bin 720 öğrenciye diş macunu ve fırçası dağıtmış bulunmaktayız’’ dedi.

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