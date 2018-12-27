Nizip’te büyükbaş hayvan dağıtımı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Nizip ilçesinde Genç Çiftçi projesi kapsamında yer alan 6 çiftçiye 30 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Nizip Mezbahanesinde gerçekleşen dağıtım töreninde tamamı hibe olan büyükbaş hayvanlarını almaya gelen çiftçiler kura sonrasında belirlenen hayvanlarını teslim alarak yetkililere teşekkür ettiler. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Yorgancı yaptığı açıklamada 2018 yılı genç çiftçi projesinden yararlanan 6 çiftçiye toplamda 30 büyükbaş hayvan teslimini yaptıklarını söyledi. Dağıtımı kura çekimi sonrasında yaptıklarını ve çekilen kuralarla büyükbaş hayvan sahiplerini belirlediklerini söyleyen Yorgancı, "2018 yılı Genç Çifti projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından karşılanan, kişi başı 30 bin lira tamamı hibe olan havanlarımızı dağıttık. Nizip ilçemizde Büyükbaş hayvan hibesinin tamamı dağıtıldı. Genç çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

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