Nizip’in badminton başarısı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () ŞEHİTKAMİL Belediyesi tarafından “25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü Geleneksel Spor Etkinlikleri” kapsamında 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen badminton müsabakalarına Nizip Gençlik Spor Kulübü sporcuları ilçeye elde etmiş oldukları başarı ile döndü.

İl merkezi ve ilçelerden sporcuların yoğun olarak katıldığı müsabakalarda yıldız erkekler kategorisinde Halil İbrahim Aslan il üçüncüsü, genç kızlar kategorisinde Ayşegül Göçeber ve Dilek Özdemir il üçüncüsü oldu. Nizip Gençlik Spor Kulübü yaptığ açıklmayla "Desteklerinden dolayı Nizip Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Faruk Yakar’a, Badminton İl Temsilcisi Ziya Koyuncu’ya ve Nizip İlçemizde Badminton spor branşının gelişiminde çaba gösteren Nizip Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Yurdagül Yaman’a teşekkür ederiz. Sporcularımızı da başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

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