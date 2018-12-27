Nizip'te 'Z Kütüphane' açılışı yapıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () HASAN Hüseyin Akdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan 'Z Kütüphanesi' açıldı.

Açılış törenine; Belediye Başkan vekili Salih Uygur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve okul müdürlerikatıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Kemal Şahin, "Bilindiği üzere Z Kütüphaneler farklı tasarımı, sıcak ortamı ve çeşitli bileşenleri bir arada barındırmasıyla geleneksel kütüphane modellerinden ayrılarak öğrencilerin okullarda kitabı ve okumayı sevme, bilgiyi önemseme, öğrenme ve dinleme etkinliklerini artırıyor" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Z kütüphaneyi gezen davetliler, yapılacak olan çalışmalarla ilgili Okul Müdürü Aydın Bozkurt’tan bilgi aldı.

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