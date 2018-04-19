Nizip'te protokol düğünde buluştu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - NİZİP İlçe Mili Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş’in kızının düğününde protokol bir araya geldi.

Doktor olan İlknur Gündeş ve Arif Demir çiftinin nikahını Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan kıyarken, şahitliklerini ise Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Ağır Ceza Hakimi Muhammet Göktaş, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sacide Pehlivan, Turgay Özdemir ve Dr. Merve Evrensel yaptı. Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, İlknur Gündeş ve Arif Demir çiftinin nikâh cüzdanlarını vermeden önce yaptığı konuşmada, "Bu gün hepimizin yüzünde neşe var mutluluk var, zira bir ailenin kurulmasına şahitlik etmekteyiz. Bu geleneğin yaşatılması hatta belirli yaşa belirli özellikleri taşıyan gençlerin evlenmelerini Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Evlenmekte bereket, huzur olduğunu sevgi ve muhabbetin çoğaldığını söyleyen efendimiz, yetişkin kişilere de gençlere yardımcı olmaları konularında tavsiyelerde bulunmuştur" dedi.

Akdoğan konuşmasını sonunda genç çiftlerden 6 çocuk istedi. Başkan Akdoğan’ın konuşmasının ardından Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, evlilik cüzdanını İlknur Gündeş’e teslim etti.Nikâh töreninin ardından misafirler hoş vakit geçirdi.

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