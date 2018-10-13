Nizip'te polisten motosiklet denetimi

NİZİP İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde motosikletleri denetledi.

Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren trafik ekipleri, motosikletler nedeniyle artan gürültü kirliliğini azaltmak için ve ehliyetsiz sürücü ve plakasız motosiklet kullanımının önüne geçmek için Atatürk Bulvarı’nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerini durduran trafik polisleri bir yandan sürücülere uyarıda bulundu, bir yandan ehliyet ve evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde eksik evrak ve tescili olmayan motosikletlere el konulurken sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı. İlçe merkezinde başlatılan denetimlere devam edeceği belirtildi.

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