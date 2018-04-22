Nizip'te ortaokul öğrencileri yarıştı

NİZİP (Gaziantep),()- NİZİP Ticaret Odası ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle iş birliği içerisinde düzenlenen ortaokullar arası bilgi yarışmalarının finali yapıldı. Eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden NTO Başkanı Mehmet Özyurt derece yapan okul takımlarını kutlayarak ödüllerini verdi.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Odası tarafından organize edilen orta okullar arası bilgi yarışması final yarışmasıyla tamamlandı. Yarışma sonucunda Nizip Abdurrahman Alkan Ortaokulu birinci, Nizip Adile Altınbaş Ortaokulu ikinci, Nizip Gevence Ortaokulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren okulların yarışmacı öğrencileri ödüllendirilirken başarılı ekipleri kutlayan Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt eğitime her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini, ülkenin geleceğinin nitelikli eğitimle mümkün olabileceğini ve yeni nesillerin bilginin efendisi olması gerektiğini ifade etti. Özyurt, şunları söyledi:

"Ülke olarak en büyük sermayemiz insanımızdır. Önemli bir genç ve çocuk nüfusuna sahibiz, bu nüfusu iyi eğiterek geleceğe emin adımlarla yürümek zorundayız. Oda olarak iş dünyasına yol açtıkları gibi çocuklar için gerçekleştirilen projelere ve etkinlere de ciddi katkı sağlamaktayız. Bu vesileyle geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ayrıca çocuklara bu güzel günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnet, şükran ve rahmetle anıyorum Bu yarışmanın gerçekleştirilmesinde emeği gecen tüm okullarımıza, öğrencilerimizin ailelerine, Değerli Milli Eğitim Müdürümüze ve Öğretmenlerimize, Çalışanlarına ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını diliyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ise yarışmada finale kalan Abdurrahman Alkan, Adile Altınbaş ve Gevence Ortaokullarını tebrik ederek öğrencilere başarılarının devamını diledi. Şahin ayrıca, “Eğitime katkı sağlayan bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Nizip Ticaret Odası yöneticilerini ve Milli Eğitim camiasını yürekten kutlarım” dedi. Törene Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Garnizon Komutanı Binbaşı Resul Koç, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Tiryakioğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Altay Tiryaki, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Mahmut Gökçe, NTO Meclis Başkan Yard. Abdullah Altınbaş, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Polat, Mehmet Yiğit, Osman Alpaslan, NTO Meclis Üyesi Hüseyin Yaprak, NTO Disiplin Kurulu Başkanı Ali Dayı, okul müdürleri çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.