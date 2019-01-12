Nizip'te kadın hakim öğrencilerle buluştu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ağır ceza hakimi Fatma Fulya Aydoğan, kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu.

İslim Marufoğlu İlkokulu Eğitim binasında eğitim ve öğretim hizmeti veren Akçakent Ortaokulu tarafından kariyer günleri etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Nizip Ağır Ceza Hakimi Fatma Fulya Aydoğan, öğrencilerle bir araya gelerek meslek seçimi konusunda ve hakimlik mesleği konusunda deneyimlerini anlattı.

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