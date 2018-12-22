Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin 4 adrese düzenlediği operasyonda 50 litre ve 128 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir depo ve 3 ayrı işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda depoda yapılan aramada 50 litre, işyerlerinde ise 128 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kaçak içkiye el koyan ekipler, adreslerde bulunan 5 kişi gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı.
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Nizip'te, kaçak içki operasyonu
Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin 4 adrese düzenlediği operasyonda 50 litre ve 128 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde...
Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin 4 adrese düzenlediği operasyonda 50 litre ve 128 şişe kaçak içki ele geçirildi.
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