Nizip'te, kaçak içki operasyonu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin 4 adrese düzenlediği operasyonda 50 litre ve 128 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir depo ve 3 ayrı işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda depoda yapılan aramada 50 litre, işyerlerinde ise 128 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içkiye el koyan ekipler, adreslerde bulunan 5 kişi gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı.

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