Nizip'te kaçak cep telefonu ele geçti

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda yol uygulaması yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen plakası belirtilmeyen bir otomobili Nizip gişeleri yakınlarında durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagaja gizlenmiş piyasa değeri 60 bin lira olan 9 cep telefonu buldu. Faturası ve irsaliyesi olmayan telefonlara el koyan ekipler, araçta bulunan A.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI