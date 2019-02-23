Nizip'te 12 bin cinsel uyarıcı hap ele geçti

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, jandarma tarafından 2 adreste yapılan aramada 12 bin cinsel uyarısı hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Tahtani Mahallesinde M.K. ile M.S.'nin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 12 bin cinsel uyarısı hap ele geçirildi. Haplara el koyan jandarma, M.S. iye M.K.yi gözaltına alarak, haklarında soruşturma başlattı.

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