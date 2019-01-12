Nizip Kaymakamına ödül

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - TÜRK İdareciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği yılın yöneticileri ödüllerinde, Nizip İlçe Kaymakam Kemal Şahin ‘Yılın Kaymakamı’ seçildi.

Kamu Yararına Çalışan Türk İdareciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen ve her yıl 10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle yapılan değerlendirmede, Kemal Şahin, Yılın Kaymakamı seçilerek Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü. Nizip Kaymakam Kemal Şahin’e ödülü Ankara’da düzenlenen törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi.

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