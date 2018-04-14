Nizip çöp depolamaya 2'nci etap

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının daha temiz, daha yaşanabilir bir Gaziantep için yürüttüğü çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 295 bin metreküp çöpün depolanacağı Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin 2’nci etabı yaz ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Şehrin her noktasına dokunan çalışmalarıyla dikkati çeken Büyükşehir, hem çevre hem de insan sağlığını önemseyen ciddi projeleri hayata geçiriyor. İlçelere yaptığı katı atık depolama tesisleriyle Gazianteplilerin sağlıklı bir yaşama kavuşmasını sağlayıcı projeler hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor.

Büyükşehir, Nizip ilçesine 877 bin 300 metreküp kapasiteli Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi kuracak. Tesis inşaat çalışmaları çerçevesinde 1’inci lot rehabilitasyon ve 2’nci lot yapımıyla Nizip yeni çöp depolama etabına kavuşuyor. Katı Atık Düzenli Depolama Alanında yapılacak 1’inci lot rehabilitasyonu ve 2’nci lot yapım işleri, 4 yıl hizmet verecek şekilde dizayn edildi. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İLBANK AŞ aracılığıyla kullanılan krediyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ve Karkamış ilçelerinden günlük yaklaşık 170 ton katı atık getirilen katı atık düzenli depolama tesisinde saha yapım işine başladı.

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