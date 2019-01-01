Nizip Belediyespor salon hokeyinde Türkiye 2'ncisi oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi müsabakalarına katılan Nizip Belediyespor Hokey takımı ligi 2'inci sırada tamamladı.

Alanya Spor Salonu'nda 10 takımın katılımıyla 5 gün süren müsabakalar sonunda, Gaziantep Polisgücü şampiyon olurken, Nizip Belediyespor 2'nci, Nizip Gençlikspor ise 3'üncü sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından ligde ilk iki sırayı alan Gaziantep Polisgücü ve Nizip Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Nizip Belediye Spor Kulubü yetkilileri, Nizip Belediyesi'nin, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceklerini belirterek desteklerinden dolayı Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve halkımıza teşekkürlerini sundu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×