Niyaz Featuring Azam Ali Mersin'de konser verecek

MERSİN, () - MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Festivali, dünya festivallerinin gözde müzik topluluğu 'Niyaz Featuring Azam Ali'yi ağırlayacak.

Kanada ve Amerika turnelerinin hemen ardından Mersin'de yer alacak olan efsane topluluk, sanatseverlerle 06 Mayıs günü saat: 20.00'de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu sahnesinde ücretsiz olarak konser verecek. Üyeleri, Los Angeles, Montreal, Paris ve İstanbul gibi farklı şehirlerde yaşayan İran asıllı müzik topluluğu Niyaz Featuring Azam Ali, Louisiana Uluslararası Müzik Festivali'nden hemen sonra Mersin'de olacak. Farsça'nın yanı sıra türkü ve deyişlere getirdiği farklı yorumuyla dikkat çeken topluluk, Türkiye'de de yaygın olarak tanınıyor.

JUNO Ödülü'ne aday gösterilen, multi-enstrümentalist, vokalist ve besteci Azam Ali tarafından 2004'te kurulan topluluk, True Blood, Nip Tuck, Crossing Over gibi yapımcılarından çıkan üç albümüyle dünya listelerinin en üstlerinde yer aldı. Dördüncü albümleri ise The Fourrh Light adıyla 2015 yılında Kanada Terrestrial Lane Yapım'dan yayımlandı.

Vokalist Azam Ali, yaylı çalgılar üstadı Loga Romin Torkian, klavye ve programlama Gabriel Ethier, multi perküsyon Habib Boushehri, kaval ve kopuzda Sinan Cem Eroğlu'nun yer aldığı topluluk, hayranlarıyla buluşacak.



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