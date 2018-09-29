Nixip’te, ‘Eğitime Merhaba Gecesi’ düzenlendi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - NİZİP Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle ‘’Eğitime Merhaba’’ gecesi düzenlendi.

Öğrenci ve öğretmenlere yeni ders yılında moral ve motivasyon sağlamak için ‘’Eğitime Merhaba’’adı altında Nizip Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen geceye İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurum Müdürü Cem Kayar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmayla başlayan program, çeşitli gösteriler, şiir ve müzik dinletisi ile son buldu.

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