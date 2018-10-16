NİTSO'dan üyelerine eğitim

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, NİTSO üyelerine yönelik E - Ticaret, Pazarlama ve Satış ve Dış Ticaret eğitimleri düzenleyeceklerini söyledi.

Başkan Şevket Katırcıoğlu, eğitimlerin tamamının iş hayatının her noktasında karşılaşılabilecek konular üzerinden belirlendiğini kaydetti. Katırcıoğlu, "Başarılı olmak isteyen ve iş hayatında kendini geliştirmek isteyen her bir girişimci, işletme sahipleri ve çalışanlarının bu konular hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Ahiler Kalkınma Ajansı ve Odamız tarafından gerçekleştirilecek olan eğitimlerimiz alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek olup, bu eğitimlerle birlikte ilimizin iş hayatında yaşamış olduğu eğitim eksikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir"dedi.

7 KASIM’DA SONA ERİYOR

Eğitimler için kayıtların sınırlı olduğunu belirten Katırcıoğlu, başvuruların 7 Kasım'da sona ereceğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI