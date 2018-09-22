Nitelikli ve demokratik eğitim istediler

ESKİŞEHİR Demokrasi için Dayanışma Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında nitelikle ve demokratik eğitim talebinde bulunuldu.

Demokrasi İçin Dayanışma Platformu üyeleri İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Ellerinde çeşitli yazıların olduğu dövizler taşıyan kalabalık 'Parasız, nitelikli, demokratik eğitim' şeklinde sloganı attı. Platform adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Yalçın Mutlu yaptı. Mutlu eğitimdeki sorunları şöyle sıraladı:

"Öğrencilerimizin sınavlardaki başarısı ortada. Ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri diplerde. Derslik açığı, kalabalık sınıflar, ikili eğitim, taşımalı eğiti. Örgüt eğitim dışına itilme. liyakatsızlık ve yandaşlık. Öğretmenlerin özlük hakları,3 bin 600 ek göstergenin unutulması. Eğitim bütçesinin yüzde 18 küçültülmesi. Kıyafet, kırtasiye, ilave kitaplar, yemek, servis yani karşılanamayacak rakamlar. Özele yapılan teşvikler. Bunların yanında dernek ve vakıflarla imzalanan protokoler, karma eğitimin kaldırılmasına yönelik 1739 sayılı kanun delinerek kapı aralamalar. Karma eğitimin kaldırılmasına yönelik 1739 sayılı kanun delinerek kapı aralamalar.ö

Öğrenci velilerine ve yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da seslenen Yalçın Mutlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim lüks olmuştur. Bütçe verilmediğine göre giderleri siz karşılayacaksınız. Ödediğiniz vergilerin karşılığını isteyiniz. Değerli öğrenciler; inadına çok çalışmalı. Bu sisteme rağmen başarılı olmalı, bilimin peşinden gitmelisiniz. Her yıl yenilenen, yenilenme ile yeni sistem açıklayan bakanlara, Bu yılda yeni atanan Bakan Sayın Ziya Selçuk eklenmiştir, kendisine seslenmek istiyoruz. Ekim ayında yeni modeller ve sistem açıklayacağınızı duyurdunuz. 18 Milyon öğrenci ve 1 milyon eğitimcinin başarılı olmasının yolu açık ve nettir. Ekonomik krizde birçok tasarruf yapılacak alan var iken eğitimden tasarruftan vazgeçiniz. Giderler binleri bulmaktadır. Asgari ücretin bin 600 TL olduğu, milyonlarca işsizin olduğu bir ortamda bu giderler karşılanamaz. Okul giderlerini karşılayınız. Kendi açıkladığınız 130 bin öğretmen açığını hemen kapatınız. Öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını, ücretlerini, sosyal haklarını ve liyakatı sağlayınız. Tarikat ve cemaat yurtlarını kapatarak, ücretsiz devlet yurtlarını açın. Ülkenin geleceği karma eğitimdir. Geleceği kuracak olan Kadın ve Erkek eşitliğidir. Ülkenin gelişimini, zenginleşmesini kadın ve erkek beraber sağlayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Ulusal bayramları geçiştirmeyiniz. Başarılı olan ülkelere baktığınızda göreceksiniz ki Başarı, Kamusal, Parasız, Laik, Bilimsel, Demokratik eğitim sisteminden geçmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güveniyor, Başaracağınıza inanıyor, başarılar diliyoruz."

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