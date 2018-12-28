Nilüferli çocuklar, uçurtma yaparak hayallerini uçuracak

BURSA’da yaşayan uçurtma ustası Zahit Mungan, Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Bir tutkunun hikayesi’ adlı etkinlik kapsamında bir araya geldiği çocuklarla rengarenk uçurtmalar yaptı. Burada konuşan Mungan, ‘’Bu sanatımı da çocuklar tanısın ve hayallerini bu uçurtmalarla uçursunlar istiyorum’’ dedi.

Nilüfer Edebiyat Müzesi, ‘Bir tutkunun hikayesi’ adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. İki gün sürecek olan programın ilk gününde Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan çocuklarla bir araya gelerek, ‘Uçurtmam Kuşlardan Güzel’ isimli atölye çalışması yaptı. Mungan, burada yaptığı konuşmada çocukların uçurtmayı tanımalarını istediğini belirtip, “Çocuk yaşlardan bu tarafa uçurtma ile iç içe oldum ve sevda haline geldi. Bu konuda kendi hayallerimi uçurtmalara yansıttım. Bugüne kadar birçok festivale katıldım ve ülkemi temsil ettim. Uçurtma benim için bir sanat haline geldi. Bu sanatımı da çocuklar tanısın ve hayallerini bu uçurtmalarla uçursunlar istiyorum. Tüm çocuklar hayallerini uçurmalı” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür eden çocuklar da, uçurtma ustası ile uçurtma yaparak, keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI