Nilüfer’in kardeş kent Hanau ile bağları güçleniyor

BURSA Nilüfer Belediyesi’nin Almanya’daki kardeş kenti olan Hanau Belediyesi’nden gelen heyet, belediyede kıyaslamalarda bulundu ve Nilüfer Barış Meclisi’nde özel oturumda ağırlandı. Ziyarette, son dönemde iki ülke arasında yaşanan gerilimin, halklar arasındaki iyi ilişkileri etkilememesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Nilüfer Belediyesi, Almanya’daki kardeş kenti Hanau Belediyesi’nden kıyaslamalarda bulunmak için gelen heyet ile hem Hanau Belediye Meclisi Üyesi hem de Nilüfer Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Kuşçu ve dernek üyelerini ağırladı. Hanau Belediye Meclisi Üyeleri Peter Jurenda, Mehmet Kuşçu ile Wulf Falkowski, Hanau Belediye Genel Koordinatörü Martin Bieberle, Hanau Belediyesi Pazarlama Müdürü Hülya Günel ve Nilüfer Dostluk Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı projelerini inceledi ve iki kurum arasında kıyaslamalarda bulundu. Heyet, ilk olarak Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Başkan Mustafa Bozbey, eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ile birlikte konukları karşıladığı buluşmada, dostluk rüzgarları esti. Ziyarette, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Almanya Federal Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Sibel Cura Ölçüoğlu, Bursa Türk Alman Kültür Derneği Başkanı Ayşe Aktaş ile yardımcısı Deniz Aslan Cura da yer aldı.

“SİYASİLERİN SÖYLEMLERİ DOSTLUĞUMUZU ZEDELEMEMELİ”

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, önemli mesajlar verildi. Türkiye ve Almanya halkları arasındaki dostluğun yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iki ülke arasında son zamanlarda yaşanan gerginliğin, halklar arasındaki dostluğu zedelememesi gerektiğini vurguladı. Başkan Bozbey, “Siyasiler, zaman zaman farklı söylemlerde bulunabilir. Biz, yerel halkın temsilcileri olarak yüzyıllara dayanan bu dostluğumuzu ve iyi ilişkilerimizi, hiçbir zaman kaybetmeden en olumlu şekilde yürütmekle sorumluyuz” diye konuştu.

Kardeş kent Hanau’nun bilgi birikiminden faydalanmak, ortak projelere imza atmak istediklerini dile getiren Başkan Bozbey, “Sosyal hizmetler, eğitim ve çevre konusunda proje ortaklığı yapmak istiyoruz. İnsana değer katan projeleri kentimizde uygulayarak, kent halkının daha da çağdaşlaşmasına yol açmayı hedefliyoruz. Her yıl, farklı bir alanda personel değişimi yaparak, birbirimizden büyük verim alırız” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozbey, ortak çalışmalarda daha sık bir araya gelmek istediklerini ifade etti. Başkan Mustafa Bozbey, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Birgelen’nin gönderdiği mesajı da okudu. Halklar arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da artması gerektiğini ifade eden Hanau Belediye Meclisi Üyesi Peter Jurenda da, “Her ne kadar iki ülkenin başkentlerinde siyasi rahatsızlıklar görülse de, bu, Hanau ile Nilüfer arasındaki dostluk ilişkilerimizi yürütmemizde hiçbir engel olamaz. Biz, buraya siyaset adına değil, halkların dostluğu adına seve seve geldik” dedi. Jurenda, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky’nin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e gönderdiği mektubu da okudu.

NİLÜFER BARIŞ MECLİSİ’NDE ÖZEL OTURUM

Başkan Mustafa Bozbey, heyetle birlikte daha sonra Nilüfer Barış Meclisi’nde düzenlenen özel oturuma geçti. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve idari amirlerin de katıldığı toplantıda Başkan Mustafa Bozbey, belediye meclisinin yapısı ve 1999 yılından bugüne Nilüfer’de uygulanan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Bozbey, Hanau heyetinden gelen soruları da yanıtladı. Hanau heyeti, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarına hayran kaldı.Hanau Belediye Meclisi Üyesi Peter Jurenda da, Hanau Belediyesi’nin siyasi oluşumu hakkında bilgi vererek, belediye meclisi, yaşlılar meclisi ve yabancılar meclisini anlattı.Hanau Belediye Başkan Yardmcısı Martin Bieberle de, Hanau’nun tarihçesi ile kuruluş yılından bu güne kadar kentteki değişime ve gelişime dikkat çekti.