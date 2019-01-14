Nilüfer’de ücretsiz fidan dağıtımı başladı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da Nilüfer Belediyesi, “Yeniden yeşil Bursa için” için bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtmaya başladı. Ağaçlandırma kampanyasının başlangıcını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bu yıl yaklaşık 26 bin fidanı halka dağıtacaklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin, kentteki yeşil alanları, vatandaşların katılımı ile artırmak amacıyla her yıl gerçekleştirdiği ağaçlandırma kampanyası bu yıl da başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Alaaddinbey Hizmet Binası’nda gerçekleştirdiği fidan dağıtımına Nilüferliler yoğun ilgi gösterdi. Fidanları teslim alarak araçlarına yükleyen vatandaşlar bu hizmetten duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Fidan dağıtımının ilk gününe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bu yıl kampanya kapsamında toplam 26 bin adet limoni, servi, ıhlamur, leylandi çınar, erguvan ve oya ağacı fidanını, vatandaşlar aracılığıyla toprakla buluşturacaklarını söyledi.

BOZBEY’İN YEŞİL BURSA ÖZLEMİ

Bozbey, “Her yıl Nilüfer’in ağaçlandırılmasına, yeşillenmesine katkı sağlamak amacıyla vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Tek dileğimiz vatandaşlarımızın bu fidanları toprakla buluşturması ve onların bakımını sağlamasıdır. Hem okullarımızdan hem de vatandaşlarımızdan yoğun talep var. Ağaç sayımız artıkça yeşil alanlarımız artacak ve havamız daha temiz olacak. Böylece önümüzdeki yıllarda özlediğimiz ‘Yeşil Bursa’yı görmüş olacağız. Kampanyaya destek olan, yıllardır bu uygulama ile Türkiye’ye örnek olmamızı sağlayan tüm Nilüferliler’e teşekkür ediyorum” dedi.

Daha yeşil bir Nilüfer için fidan dikmek isteyen vatandaşlar fidanları, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası’nda bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden, mesai saatleri içinde tutanak karşılığında ücretsiz bir şekilde alabilecek.

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