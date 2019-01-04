Nilüfer’de kar seferberliği

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA’da, Nilüfer Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle alarma geçti. 24 saat sistemiyle çalışma yürüten ekipler, ana arter ve ara sokakları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, bu sabaha karşı etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Karla mücadele için oluşturulan 9 ekip, 100 personelle iki vardiya halinde 24 saat aralıksız çalışmaya başladı. Yoğun uğraşlar sonrası ilçenin tüm yolları ulaşıma açıldı.

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