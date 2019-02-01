Nilüfer’de grafik sergisi düzenlendi

AKADEMİSYEN Burak Erhan Tarlakazan’ın grafik tasarım çalışmalarından oluşan ‘Askıdakiler’ isimli grafik sergisi Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu’nda sergilendi.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu yine özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Kastamonu Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan Dr. Burak Erhan Tarlakazan’ın Tiyatro afişleri ve sosyal içerikli çalışmalarından oluşan “Askıdakiler” isimli grafik sergisi Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu’nda açıldı. 36 eserin yer aldığı “Askıdakiler” isimli sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Sanatçının yaklaşık 15 yıllık çalışmalarından oluşan eserler arasında pek çok devlet tiyatrosu ve özel tiyatro için hazırladığı afiş örnekleri ile “Barış”, “Eğitim”, “Kadına Şiddet” ve “Trafik” temalı grafik tasarımları yer alıyor. Çalışmalarını Nilüfer’de sergilemekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tarlakazan, “Doğduğum kentte bu sergiyi, grafik tasarımcı dostlarım ve sanatseverlerle buluşturmamı sağlayan Nilüfer Belediyesi’ne sanata ve sanatçıya verdiği değer için teşekkür ederim” dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına serginin açılışına katılan Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer de, sanatçıyı tebrik ederek başarılı çalışmaları için kutladı.

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