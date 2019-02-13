Nilüfer’de düzenlenen edebiyat etkinliğine Yazar Bora Abdo katıldı

ÇAĞDAŞ Türk edebiyatının öne çıkan yazarlarından Bora Abdo, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Edebi Kazılar’ etkinliğine katılarak son kitabı Balık Boğulması’nı tanıttı.

Her ay bir yazarı, Edebi Kazılar Söyleşi’nde okurlarla buluşturan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bu ayki etkinlikte Bora Abdo’yu ağırladı. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Abdo, öyküleri, şiir, roman, seyahatname ve deneysel çalışmaları hakkında bilgi verdi. “Deniz hikayelerini hep çok sevdim” diyen yazar, yarattığı roman örgüsünde denize kıyısı olan Bilecik’te geçen “Balık Boğulması” adlı romanı hakkında okurların merak ettiği soruları yanıtladı. Bora Abdo, deniz kıyısındaki Bilecik tasavvuruna ilişkin soruyu, kitabından alıntı yaparak şöyle yanıtladı: “Tatlı sudan tuzlu suya geçtiklerinde balıklar, boğulmadan önce vurgun yemiş gibi zihinleri bulanır. Bu süre boyunca asla bir şey yemezler, o an var oldukları sudan kaçmayı hiç mi hiç istemezler. Sonra da ölürler."

Baro Abdo “insanları yaşamak istemediği yerde zorla yaşatmak mutsuz edecektir. Denizi olmayan bir Bilecik’e deniz geldiğinde de durum böyle olurdu” dedi.

“ÖDÜLLERİN ZARARINI GÖRMÜŞ BİRİYİM”

Eserleriyle 2013 yılında Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne, 2014 yılında da Sait Faik Hikâye Armağanı’na değer görülen yazar, ödüllerin yazın hayatına katkısı olmadığını ifade ederek şöyle konuştu: “ Özellikle Sait Faik Öykü ödülü beni çok memnun etti. Ancak ödül aldıkça sizi uzaklaştıran, ötekileştirici yorumlar ve ilişki biçimleri ile karşılaşabiliyorsunuz. Bu nedenle ödüllerden zarar görmüş biriyim. Beni,kitaplarım adına sevindiren ödüllerin, yazarlığıma büyük bir katkısı olmadı”.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala söyleşi sonunda Bora Abdo’ya etkinliğe katılımı ve samimi sohbeti için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına teşekkür etti. Yazar Bora Abdo söyleşinin ardından okurlar için kitaplarını da imzaladı.

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