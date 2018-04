Nilüfer’de coşkulu kutlama

BURSA’nın merkez Nilüfer ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda törenle kutlandı. Törende konuşan Başkan Mustafa Bozbey, “Cumhuriyetimize ve egemenliğimize sahip çıkmalıyız. Bu büyük emaneti, canımız pahasına korumalı ve kılına zarar gelmeden geleceğe taşımalıyız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluş yıl dönümü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nilüfer’de, düzenlenen geniş katılımlı törenle kutlandı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

BOZBEY: EGEMENLİK EN DEĞERLİ HAZİNEMİZ

Törende konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katılımcıların ve tüm ülkenin bayramını kutladı. “Egemenlik bizlerin en değerli hazinemiz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Mustafa Bozbey, “Bu güzel topraklarda, dört yanımızı saran ve bizi zincirlere boğan emperyalizme karşı, bir ulusun çığlığının yankı bulmasıdır egemenliğimiz. Egemenliğimiz için, bağımsızlığımız için, özgürlüğümüz ve demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için mücadele edenlere borcumuz var. Ulu Önder Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarının, varını yoğunu, en önemlisi canını bu yolda gözünü kırpmadan sunan şehitlerimize, gazilerimize borcumuz var. Bize sunulan bu büyük değere, Cumhuriyetimize ve egemenliğimize sahip çıkmalıyız. Bu büyük emaneti, canımız pahasına korumalı ve kılına zarar gelmeden geleceğe taşımalıyız” dedi.

Mutlulukların en güzelinin özgür bir ülkede yaşamak olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Mutluluk, özgürce söylemek, düşünmek değil midir? Mutluluk, vatanın her karışının, bu güzel toprakların sahibi olmak, bütün renklerle bir arada ahenk içinde yaşamak değil midir? Mutlulukların en büyüğü, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak değil midir? Biz, burada, her birimiz, gücümüzün yettiğince değil, varlığımızın tek amacı olarak, sonuna kadar dayanacağız. Biz, hepimiz, yılın her gününde, 365 gün, 24 saat, Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi asla utandırmayacak, yılmayacak ve unutmayacağız. Çünkü, egemenlik, bir ülkenin en değerli hazinesidir. Egemenliği olmayan bir ülkenin adı da, varlığı da yoktur. Ve öyle bir ulusun, kimliği de, dili de, dini de olmaz. Egemenliği olmayan ulus olmaz” diye konuştu.

“EGEMENLİĞİ SONSUZA DEK ÇOCUKLAR SÜRDÜRECEK”

Egemenliği sonsuza dek çocukların sürdüreceğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Umudumuz, geleceğimiz, her şeyimiz çocuklar. Nâzım’ın dizelerindeki gibi, çocuklar dünyayı alacak elimizden ve ölümsüz ağaçlar dikecekler. Atamız gibi çocuklarımıza ve içimizdeki çocuğa, hayal eden, umut eden, var eden çocuğa inanacağız. Çocuklarla yeşerecek umutlarımız. Onlarla saracağız ruhumuzdaki hayal kırıklıklarını. Çocuklarımızla geleceğimize dört elle sarılacağız. Böylece, bizim de, içimizdeki çocuk ayağa kalkacak. Başımız dik, kararlı, Cumhuriyetimize sahip çıkacağız” diyerek sözlerini Ahmet Arif’in Anadolu şiiriyle noktaladı.