Nilüfer’de çocuklar 'Rengarek Düşler'de buluşuyor

Serkan AKKUŞ/BURSA,() - BURSA'da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Rengarek Düşler’ etkinliği kapsamında İhsaniye ve Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki çocuklar drama, orff, ritim, dans çalışmalarıyla keyifli anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi mahallelerde çocuklara yönelik eğitici faaliyetlerine devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Rengarek Düşler’ etkinliği her hafta farklı bir mahallede çocuklarla buluşuyor. Ritim, dans, ve canlandırma yollarıyla gerçekleşen çalışmalarda çocuğun sosyalleşmesi, öz güven kazanması grup içinde roller alıp iş birliği içinde hareket etmesi hedefleniyor. Proje kapsamında hafta sonunda İhsaniye ve Yüzüncüyıl mahallerinde yaklaşık 70 çocuk etkinliklere katıldı. Eğitmenler eşliğinde çalışan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Proje kapsamında 2019 yılı Mart ayı sonuna kadar Nilüfer’deki 20 mahallede çocuklarla buluşmalar devam edecek.

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