Nilüfer ÜniSporFest’e sağlık sponsoru

MEDICANA Bursa Hastanesi, Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ÜniSporFest’in sağlık sponsoru oldu.

Medicana Bursa Hastanesi, Nilüfer Belediyesi tarafından 20- 21 Ekim’de Görükle Spor Parkı’nda gerçekleştirilen ÜniSporFest’in sağlık sponsoru oldu. Sanatın ve sporun her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Hastane Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Hastanemiz olarak sanatın ve sporun yanında her zaman olmayı planlıyoruz. Her zaman geleceğin mimarı gençlerin yanında olarak sanata ve spora destek veren organizasyonlar gerçekleştirmesinden dolayı Nilüfer Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Her şeyin başı sağlıktır. Bu sebeple bu tur organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×