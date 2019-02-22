Nilüfer THM Korosu’ndan türkü ziyafeti

NİLÜFER Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, verdiği konserde katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Türk Halk Müziği Korosu, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sanatseverlerin karşısına çıktı. Şef Yaşar Kemal Âlim yönetimindeki koro, seslendirdiği eserlerle izleyicilere türkü ziyafeti yaşattı. Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun yeni üyelerinin de yer aldığı konsere katılanlar, keyifli bir gece yaşadı. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden türkülerin seslendirildiği konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Şef Yaşar Kemal Âlim'e çiçek vererek teşekkür etti. Öte yandan Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde çok özel bir programla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi THM Korosu, 18 Mart Pazartesi akşamı Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum'da vereceği konserin hazırlıklarını sürdürüyor.

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