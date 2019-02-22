Nilüfer'in parkları renklendi

NİLÜFER Belediyesi, kent estetiğini sağlamak amacıyla Sivil Yaşam Derneği'nin genç üyeleriyle birlikte Nilüfer'deki park ve panolarda resim çalışması gerçekleştirdi.

Nliüfer Belediyesi, yeşil alan ve park sayısı her geçen gün artan Nilüfer'de, Sivil Yaşam Derneği'nin genç üyeleri ile güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sivil Yaşam Derneği'nin genç üyeleri, Nilüfer Belediyesi‘nin Ertuğrul Mahallesi'ne kazandırdığı 28 bin metrekare alana sahip Nato Parkı ve Koşu Yolu-2'de yer alan elektrik panolarını boyayarak bambaşka hale getirdi. Gençlerin keyifli çalışmasıyla park rengarenk oldu. Gençler panoları, çizgi film karakterleriyle daha estetik bir hale getirdi. Sivil Yaşam Derneği üyesi gençler, Nilüfer'in farklı parklarında da gönüllü olarak kente yeni bir estetik sağlamak için çalışmalarını yürüteceklerini belirttiler.

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