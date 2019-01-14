Nilüfer Belediyesinden, kırsaldaki öğrencilere kayak eğitimi

NİLÜFER Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Beldeler Kayak Yapıyor’ projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan dezavantajlı öğrencileri kayak sporuyla tanıştırıyor.

Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları sporun her branşı ile buluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda belediyenin hayata geçirdiği ‘Beldeler Kayak Yapıyor’ projesi ile kırsal mahallelerde yaşayan ve imkanı olmayan çocuklara Uludağ’da kayak eğitimi veriyor. Proje kapsamında ilk olarak Hasanağa Ortaokulu ve Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu öğrencilerine uzman kayak öğretmenleri tarafından eğitim verildi. Çoğu ilk kez kayak yapan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Gerçekleştirilen etkinlik nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu.

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