Nilüfer Belediyesi engelli vatandaşları yılbaşı etkinliğinde buluşturdu

BURSA’da, Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nde engelli vatandaşlar ve yakınları yılbaşı etkinliği kapsamında gönüllerince eğlendi. Etkinliğe Roman Orkestrası da katıld.Nilüfer Belediyesi'nin engelli bireylerin aileleri ve yaşıtları ile birlikte evlerinden uzak bir ortamda tatil yapmaları için 2016 yılında hayata geçirdiği ‘Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’ Bursalılardan yoğun ilgi görüyor. Alaaddinbey Mahallesi’ndeki ‘Bizim Bahçe’de konforlu tatil imkânı bulan vatandaşlara yönelik sosyal etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yılsonu etkinliği için merkezde konaklayan misafirlere özel yeni yıl kutlama programı hazırlandı. Roman Orkestrası'nın müziğiyle renk kattığı kutlamada, engelliler ve yakınları gönüllerince eğlendi.

Merkezden yararlanmak isteyen engelli bireyler ve beraberlerindeki yakınları, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuyla başvuru yapabiliyor. Başvurular, Nilüfer Belediyesi’nin çağrı merkezinden veya dilekçe yoluyla alınıyor.

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