Nilüfer Belediyesi en çok kitap okuyan personelini ödüllendirdi

NİLÜFER Belediyesi, belediye bünyesindeki kütüphanelerden en çok ödünç kitap alıp okuyan belediye çalışanlarını ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla belediyenin Kütüphanelerinden en fazla ödünç kitap alıp okuyan personeli belirledi. Bu kapsamda en çok ödünç kitap alan Nilsun Tekin, Ömer Gökçe, Abdullah Koca, M. Ali Çetin ve Arzu Yıldızkaya’yı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kutladı. Kitap tutkunlarıyla makamında biraraya gelen Başkan Bozbey, 5 personele hediye çeki verdi. Belediye bünyesinde 5 kütüphane bulunduğunu ve amaçlarının her yaştan insanı kitaplarla buluşturmak olduğunu ifade eden Bozbey, kütüphanelerden kitap alan çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etti.

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