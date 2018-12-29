Nilüfer Belediyesi çalışanlarından yeni yıla renkli karşılama 

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA'da Nilüfer Belediyesi çalışanları yeni yılı Halk Evi’nde hep birlikte karşıladı. Düzenlenen kutlamada konuşan Başkan Bozbey "Nilüfer ailesi olarak 1999 yılından bu yana büyük başarı sağladık. Kurumu örnek ve lider seviyelere yükselttik. Bu ortamı bozacak herhangi bir şeye aile olarak izin vermeyiz. Önümüzdeki süreçte yine birlikte olacağız” dedi.

Nilüfer Belediyesi çalışanları 2019’ u hep birlikte, umutla, iyi dileklerle karşıladı. Halk Evi giriş katında düzenlenen yeni yıl kutlamasına bütün çalışanlar katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de kutlamaya katılarak renkli görüntülere eşlik etti.

Yeni yıla ilişkin umudun ve iyi dileklerin dile getirildiği kutlamada Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, duygu dolu bir konuşma yaptı. Başkan Bozbey, "Bu kadar arkadaşımızı bir arada görünce 1999 yılına döndüm. 99'da göreve geldiğimizde bu kentin nüfusu 100 bin civarındaydı ve çalışan arkadaşlarımızın sayısı 375'ti. Müdürlük sayılarımız düşüktü, barakalardaydık. O günden bugüne müthiş bir işi başardık. Duygulanmamak elde değil. Siz, o yıllarda otel olarak değerlendirilen bu kenti, birlikte ürettiğimiz değerlerle şaha kaldırdınız. Emekle, özverili çalışmalarla, yaptığımız insana dair projelerle ve Nilüferliler’in desteklemesiyle, Türkiye'de öncü ve lider bir kurum olduk. Onun için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

BOZBEY: BİZ BÜYÜK BİR AİLE OLDUK

Nilüfer Belediyesi çalışanlarının büyük, güzel bir aile olduğunun altını çizen Bozbey şöyle devam etti: "Zaman zaman birçok konuda üzüldüğümüz süreçler yaşadık, ama bir aile olmayı başardık. Hakikaten iyi günümüzde, kötü günümüzde birbirimize sıkı sıkıya sarıldık, birbirimizi sahiplendik. Biz bir aileyiz çünkü. Birbirimize sahip çıkarak, bu kurumu örnek ve lider seviyelere yükseltmenin heyecanını hep birlikte yaşadık. Bu kurumda çalışan herkesin emeği var. Bu kurumda çalışıp ayrılanların da eski meclis üyelerimizin de, herkesin emeği var. Bugüne kadar bize sahip çıkan, birlikte yol yürüdüğümüz herkesin, bütün çalışma arkadaşlarımın ve bütün Nilüferliler’in bizi bu yolculukta yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Biz bu aileyi hiç bir zaman için bozmayacağız. Bizler bu kurumu gerçekten inancımızla, onurumuzla, gurumuzla bir yere getirdiysek, bu kurumu bir basamak daha yukarıya taşıyacak bilgi birikimine sahip olduğumuz için. Bu ortamı bozacak herhangi bir şeye aile olarak izin vermeyiz. Önümüzdeki süreçte yine birlikte olacağız.”

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Herkesin yeni yılını kutlayan Başkan Bozbey, “İstiyoruz ki sizler ve Nilüferliler hep gülümsesin, ülkemiz gülümsesin, Bursa da gülümsesin" diyerek sözlerini tamamladı. 2019 yılının birlik, beraberlik ve neşe içinde karşılandığı yeni yıl kutlamasında, karaoke yarışı da düzenlendi. Çalışanların bağlı olduğu müdürlüklerden oluşturdukları gruplar renkli performans sergiledi. Belediye çalışanlarının gönüllerince eğlendiği yeni yıl kutlamasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 'Yeşil ördek' şarkısını personeliyle birlikte söyledi.

Yeni yıl pastasının hep birlikte kesildiği gecede hediye çekilişi heyecanı da yaşandı. Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey, Başkan Yardımcıları ile Nilüfer Belediye personeli, şanslı isimleri kura ile belirledi. Çekilişte isimleri çıkanlara sürpriz hediyeler verildi.

FOTOĞRAFLI