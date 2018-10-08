Nikah şekeri yerine çam fidanı hediye ettiler

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın kızı Lena Kasap, düzenlenen nikah töreniyle hayatını Deniz Duman'la birleştirdi. Çift, kent protokolünün buluştuğu nikah törenindeki davetlilere, nikah şekeri yerine çam fidanı hediye etmesi dikkat çekti.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın kızı Lena Kasap'ın hayatını birleştirdiği Deniz Duman ile Ankara’da gerçekleşecek düğün töreni öncesinde Rize’de sade bir nikah töreni düzenlendi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşen nikah töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisi ile başladı. Törende, Deniz Duman ve Lena Kasap çiftinin nikah şahitliğini Rize Valisi Erdoğan Bektaş, ÇAYKUR eski Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize eski Milletvekili Abdulkadir Kart, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Köse ve Ömer Ali Kasap yaptı.

Nikah memuru imzaladığı evlilik cüzdanını Rize Valisi Erdoğan Bektaş’a teslim ederken Vali Bektaş da, kız çocuğunu evlendirmenin çok zor olduğunu ifade etti, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Vali Bektaş, "Kendimden biliyorum kız çocuğu evlendirmek çok zor. Bu yüzden cüzdanı babaya veriyorum” diyerek evlilik cüzdanını Başkan Reşat Kasap’a teslim etti. Başkan Kasap da, Vali Bektaş’ın duygularına tercüman olduğunu dile getirip, "Bir tarafta kızım, diğer tarafta oğlumuz var. Nikah defterini ikisine birlikte veriyorum. Kendi kararlarını artık kendileri versinler. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek evlilik cüzdanını çifte verdi.

Nikahtan sonra tebrikleri kabul eden çift, davetlilere nikah şekeri yerine çam fidanı hediye etti. Gelin Lena Duman, daha yeşil bir gelecek için nikah şekeri yerine çam fidanı hediye etmeyi tercih ettiklerini ifade ederek "Nikahımıza gelen tüm misafirlerimize birer ikişer çam fidanı hediye ettik. Hem yem yeşil bir geleceğe katkı sağlamak hem de ağaç büyürken her daim bizleri hatırlamalarını istedik” dedi.

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