Nijerya'dan Fırat Üniversitesi'ne ziyaret

NİJERYA Ulusal Bilgi Teknolojisi heyeti, Elazığ Fırat Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Nijerya Ulusal Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Isa Ali Pantami ve beraberindeki heyet, Fırat Üniversitesi yetkilileriyle bira araya geldi. Ziyarette konuşan Isa Ali Pantami, Nijerya'dan Fırat Üniversitesi'ne öğrenci göndereceklerini dile getirdi. Üniversite ile Ar-Ge konusunda görüşmeler yapacaklarını aktaran Pantami, "Bu üniversitede çok güzel şeyler gördüm. Özellikle Teknokent ve Adli Bilişim Mühendisliği bölümünü çok beğendim. Gerçekten Nijeryalı öğrencilerimizin buraları görmesini istiyorum. Biz normalde Kanada, Amerika ve İngiltere’ye öğrenci gönderiyoruz. Bu sefer inşallah Türkiye’ye Fırat Üniversitesine öğrenci göndereceğiz.Misafirperverliği için tüm üniversite yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, Nijerya heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Nijerya ile Master ve Doktora öğrencileri gönderme ve ortak projeler yürütme konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

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