Nihat Zeybekci: O zeybek 31 Mart akşamı Konak Meydanı’nda oynanacak

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, tadilat sonrası yenilenen AK Parti Konak ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Seçmenlere seslenen Zeybekci, "O zeybek 31 Mart akşamı Konak Meydanı’nda oynanacak" diye konuştu.

Tadilatı tamamlanan AK Parti Konak İlçe Başkanlığı binasının açılışı, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Nihat Zeybekci’nin katıldığı tören ile açıldı. Programa İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı olan Melek Eroğlu, milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Programda konuşan Nihat Zeybekci, AK Parti’de bir bayrak yarışı olduğunu, bayrağı devreden kişinin kenara çekilip koşuyu izlemesi gibi durumun olmadığını söyledi. Bayrağı devredenin koşmaya devam edeceğini belirten Zeybekci, "Bizde, yol arkadaşlarımız ‘Ben de varım’ der. Biz birbirimizi seçme lüksü olmayan kardeşleriz" dedi.

KARABAĞLAR’IN ESKİ KAYMAKAMI DA SAHADA

Programa katılan Karabağlar’ın eski kaymakamı Mehmet Sadık Tunç’un, istifa ederek aday adayı olduğunu ancak listeye yazılamadığını hatırlatan Zeybekci, “Mehmet Sadık Tunç’un, memuriyete dönme hakkı var. Geçenlerde geldi bana, ‘dönmeyeceğim’ dedi. ‘3 ay bir nefer gibi partim için ilçem için sizinle beraberim’ dedi. İzmir’de çok önemli şeyler oluyor. Türkiye’nin her yerinde siyaset yapmış biriyim. Biraz önce Hisarönü’nde bir güzellik yaşadım. Esnaf kardeşlerimizin bir sözü vardı. AK Partili, CHP’li, HDP’li hiç önemli değil. ‘1 Nisan’ı hasretle bekliyoruz’ dediler. Biz de 1 Nisan’da İzmirimize hizmetkar olmayı hasretle bekliyoruz. İzmir için artık vakit tamamdır. İzmirli kardeşlerimizin hepsine sesleniyorum. Oyunuzu İzmir’e, kendinize verin. İzmirli şu anda mevcut İzmir’i hak etmiyor. Mevcut İzmir benim İzmirli kardeşlerime layık değil" dedi.

‘İZMİR GELİŞİMİ ISKALADI’

İzmir’in vaktinin çalındığını savunan Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

"İzmir mazeretlerle oyalandı. Dünya gelişim içindeyken İzmir bu gelişimi ıskaladı. Şimdi İzmir’in problemlerini çözmek geçmiş yıllara göre zorlaştı. Bundan 5 yıl sonra daha da zorlaşacak. Bizim için kolay, bunları yapacağız. Biz İzmir olarak İzmirli kardeşlerimizi dinliyoruz. Teknolojinin, bilimin, ticaretin, çevre hassasiyetlerinin çok daha başka yerlere gittiği dünyada İzmir nereye gidiyor. Bunun hikayesini İzmirlilerle birlikte yazacağız. İzmirlilerin gelecek kaderini birlikte belirleyeceğiz. Bazen çatlak ses duyabiliriz. Onlara hiç cevap vermeyeceğiz. Onların siyaset anlayışı bu. Ortamı germek ve bazı değerleri tekellerine almakla ilgili. İzmir’de becerisizlikler ideolojik kılıfla örtülmeye çalışılıyor. İzmirliler bunu anladı."

ZEYBEKCİ İDDİASINI YİNELEDİ

İzmir’in dip dalga yakaladığını söyleyen Zeybekci, "Kimse bana ‘zor’ demesin. Hiç kimse bunu söylemesin. Bunu ispat etmiş kardeşinizim. Teşkilat benim için çok önemlidir. Bunu birlikte yapacağız. Denizli’de başardık, Allah izin verirse burada da böyle yapacağız. Biz şöyle diyoruz; eğer ticaretin, fuarların merkezi olacaksan, dünya şehri İzmir olacaksan, biz İzmirimizin cazip alanlarını tüm dünyaya tanıtacağız. Yeniden eski günlerine döneceğiz. Biz haklıyız, İzmir haklı, İzmir hak ettiğini alacak" dedi. Daha önce, Konak Meydanı’nda zeybek oynayacaklarını söyleyen Nihat Zeybekci, bu kez daha iddialı konuşarak, "O zeybek 31 Mart akşamı Konak Meydanı’nda oynanacak. 1 Nisan günü güneş Anadolu’ya İzmir’den doğacak. Bugüne kadar inanmadığım hiçbir şeyin arkasında olmadım. İzmir’in muasır medeniyetler yolcuğunda 31 Mart’ta o devrimi yapacağına inanmasam sizlerle birlikte olmazdım" dedi.

"İzmir’i dünyaya pazarlayacağız" açıklamasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen ve isim kullanmadan eleştiri yapanlara yanıt veren Zeybekci, "İzmir’i dünyaya pazarlayacağız’ diyoruz, onlar İzmir’i sattırmayacağız’ diyor. Güldüm. Hiç cevap vermeyelim, onları dımdızlak milletin karşısında bırakacağız. Biz ne diyoruz, onun aklı nerede? Bizim aklımıza bile gelmeyen şeylerde akılları kalmış, artık İzmir’de yeni şeyler söyleyeceğiz. Onların modası geçti. CHP’li kardeşlerimiz, ‘ne olur İzmir’i kurtarın’ diyorlar. İzmirli oyunu kendine, yaşlısına, gencine verecek" dedi.

MHP'DE 30 ADAY İLE TOPLANTI

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, daha sonra MHP İzmir İl Başkanlığı'nda 30 ilçe belediye başkan adayı ile bir araya geldi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın, yerel seçimler öncesi ikinci toplantısını MHP'de gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Edindiğimiz izlenimlere göre, gayet iyi gidiyoruz. Bu birliktelik sinerji yarattı" dedi. Nihat Zeybekci de çok şanslı bir belediye başkan adayı olduğunu belirterek, "60 ilçe başkanım var. Bir birinde değerli 30 da belediye başkan adayımızla inşallah İzmir bu dönem hak ettiği değeri alacak. İzmir şehirler yarışında olması gereken yerde olacak. Hep birlikte milletimizin teveccühüne talibiz" dedi. Zeybekci, belediye meclis üyeliklerinde de tek liste ile seçime gidilmesi yönünde bir arzusunun olduğunu belirterek, "Ben iki partinin belediye meclis üyeliklerinde de tek listeyle seçime girmesini istiyorum. Gönlüm bunu istiyor" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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