Niğde’nin turizm alt yapısı güçlendirilmeli

Ali KADI/NİĞDE, ()-TURİST Rehberleri Birliği Başkanı Ahmet Zeki Apalı, Niğde’nin yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, yapılacak olan ortak çalışmalarla ve turizm alt yapısının biraz daha güçlendirilmesi ile kente gelen turist sayısında artış yaşanacağını söyledi.

Turist Rehberleri Birliği Başkanı Ahmet Zeki Apalı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Turist Rehberleri Birliği Başkanı Zeki Apalı, "Niğde, yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Yapılacak olan ortak çalışmalarla ve turizm alt yapısının biraz daha güçlendirilmesi ile Niğde’ye gelen turist sayısında artış yaşanacaktır. Niğde’nin dijital tanıtım çalışmaları yapılarak ulusal ve uluslar arası alanda tanıtılmalıdır. Aynı zamanda usta rehberlerin Niğde’ye davet edilerek bir seminerle kentin anlatılması gerekmektedir” dedi.

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