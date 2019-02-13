Niğdeli hayırsever TSK Vakfına daire bağışladı

Ali KADI/ NİĞDE,()-NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına daire bağışında bulunan Niğdeli hayırsever vatandaş Nevzat Sevinç'e Valilik makamında düzenlenen törende berat ve madalya verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hayırsever Nevzat Sevinç ile TSKGV Niğde İl Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Emekli Vali Metin Turcan, Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz, Fahri Tanıtım Kurulu Genel Sekreteri Hüseyin Demirbilek ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu katıldı.

Yaptığı anlamlı bağıştan dolayı hayırsever Nevzat Sevinç’e teşekkür eden Vali Yılmaz Şimşek, "Bu bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetleri ve ordumuz daha da güçleniyor. Güçlü ordu, güçlü devlet demektir. Allah hayırsever vatandaşımızın hayrını kabul etsin"dedi. Konuşmaların ardından Vali Şimşek, hayırsever Nevzat Sevinç'e berat verdi.

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