Niğde’de tıraşa yüzde 15 zam geldi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan, kentte 1 Ocak 2019 yılından itibaren mevcut fiyatlara yüzde 15 oranında  zam yapıldığını açıkladı. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan...

Niğde’de tıraşa yüzde 15 zam geldi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan, kentte 1 Ocak 2019 yılından itibaren mevcut fiyatlara yüzde 15 oranında  zam yapıldığını açıkladı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan başkanlığında Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda oda yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yeni fiyatların belirlendiği toplantı gerçekleştirildi.

Bircan,  3 yılda  bir alınan karar doğrultusunda yüzde 15 fiyatların artırılması kararlaştırıldığını açıkladı. Yeni fiyat tarifesinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya  konulacağını ifade eden Bircan, “Artan girdi maliyetler nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldık. Bunun yanında tüm esnaflarımızın belirlenen fiyatlara riayet etmesini istiyoruz. Halkımızda  alınan bu fiyat tarifesine anlayış göstermelerini arzu ediyoruz” dedi.

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